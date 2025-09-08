Сотрудника салона связи оштрафовали за продажу симок без паспорта

Он продавал SIM-карты без надлежащей идентификации покупателей

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Сотрудники Нижнекамской городской прокуратуры выявили нарушение закона о связи сотрудником салона мобильной связи. Покупатели не проходили надлежащую идентификацию.

Специалист реализовал 141 SIM-карту без предъявления подлинных документов, использовав фотографии паспортов, присланные через мессенджеры.

За данное правонарушение продавец привлечен к административной ответственности по статье 13.29 КоАП РФ и оштрафован на 30 тысяч рублей.

Ранее в Татарстане ФСБ раскрыла незаконную реализацию SIM-карт. Сотрудники одного из операторов связи проводили регистрацию на третьих лиц без их ведома.

Наталья Жирнова