Сотрудника салона связи оштрафовали за продажу симок без паспорта
Он продавал SIM-карты без надлежащей идентификации покупателей
Сотрудники Нижнекамской городской прокуратуры выявили нарушение закона о связи сотрудником салона мобильной связи. Покупатели не проходили надлежащую идентификацию.
Специалист реализовал 141 SIM-карту без предъявления подлинных документов, использовав фотографии паспортов, присланные через мессенджеры.
За данное правонарушение продавец привлечен к административной ответственности по статье 13.29 КоАП РФ и оштрафован на 30 тысяч рублей.
Ранее в Татарстане ФСБ раскрыла незаконную реализацию SIM-карт. Сотрудники одного из операторов связи проводили регистрацию на третьих лиц без их ведома.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».