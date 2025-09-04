В Татарстане ФСБ раскрыла незаконную регистрацию SIM-карт

Двое жителей Казани, используя служебное положение, наносили вред критической информационной инфраструктуре России

Фото: Реальное время

Управление ФСБ России по Татарстану пресекло противоправную деятельность сотрудников одного из операторов связи, которые регистрировали SIM-карты на третьих лиц без их ведома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, двое жителей Казани, используя служебное положение, наносили вред критической информационной инфраструктуре России, модифицируя компьютерную информацию в информационных системах оператора.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 274.1 УК (неправомерное воздействие на критическую информационную структуру Российской Федерации). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Подробнее о SIM-боксах — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина