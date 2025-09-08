Anthropic выплатит $1,5 млрд авторам за использование их книг в обучении ИИ

Соглашение охватывает более 500 тысяч произведений и ожидает утверждения судом

Фото: Татьяна Демина

Компания Anthropic согласилась выплатить $1,5 млрд группе авторов и издателей за книги, которые использовались без разрешения для обучения ее ИИ-модели Claude. Соглашение охватывает более 500000 произведений, включая книги, которые были загружены в систему в пиратской форме.

Сумма компенсации составляет около $3000 за каждую книгу. Средства будут распределены между авторами и издателями, участвующими в коллективном иске против компании. Соглашение требует утверждения судом, прежде чем выплаты будут произведены.

Кроме финансовой компенсации, Anthropic обязалась удалить из своих систем все книги, использованные без разрешения. Компания также заявила, что предпримет меры, чтобы предотвратить использование пиратских материалов в будущем, хотя еще до предъявления иска попала в скандал об уничтожении семи миллионов книг при обучении своей модели.

Ранее суды в США устанавливали, что обучение ИИ на легально приобретенных книгах допустимо, но хранение и использование пиратских копий нарушает авторские права. Соглашение с Anthropic стало крупнейшим в истории компенсационным урегулированием по подобным делам в индустрии искусственного интеллекта.

Компания Anthropic подтвердила, что процесс урегулирования не затрагивает использование легально приобретенных материалов и будет действовать в рамках новых правил по защите авторских прав при обучении ИИ.

Артем Гафаров