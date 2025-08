Канадский писатель подал иски против четырех ИИ-компаний за нарушение авторских прав

Маккиннон утверждает, что компании использовали его книги для обучения искусственного интеллекта без разрешения и выплаты лицензионных сборов

Канадский писатель Джей Би Маккиннон подал четыре коллективных иска против крупных технологических компаний, включая Nvidia, Meta*, Anthropic и Databricks. Все дела зарегистрированы в Верховном суде Британской Колумбии. Маккиннон утверждает, что компании использовали его книги для обучения искусственного интеллекта без разрешения и выплаты лицензионных сборов.

Маккиннон выступает представителем истцов, которые обладают авторскими правами в Канаде. Он сообщил, что его произведения попали в датасет из 196 640 книг, который, по утверждению иска, Nvidia использовала при разработке языковых моделей. Истец заявил, что речь идет не о случайном включении фрагментов, а о полномасштабной опоре ИИ на защищенные авторским правом тексты.

Во всех четырех исках истцы требуют, чтобы суд официально признал дела коллективными и дал им ход. Среди требований — судебный запрет на дальнейшее использование ИИ-моделями материалов без разрешения, а также отчет о прибыли, полученной за счет предполагаемого нарушения авторских прав. Писатели также требуют компенсации и уплаты штрафов, включая взыскание доходов, которые компании могли получить благодаря этим данным. Истцы утверждают, что ответчики сознательно скрывали факт использования защищенных произведений. В исках говорится, что компании удаляли информацию об авторском праве из книг, а затем настраивали языковые модели так, чтобы они давали ложные ответы при вопросах об источниках обучающих данных.

Юристы, представляющие истцов, считают, что речь идет не об отдельных инцидентах, а о системной практике. По их мнению, технологические компании используют авторские тексты, чтобы сократить расходы, и при этом создают инструменты, которые в дальнейшем могут заменить самих писателей. Авторы отмечают, что подобные действия ставят под угрозу устойчивость литературной профессии и нарушают баланс между авторскими правами и технологическим развитием.

Ранее похожие иски рассматривались в США. В июле суд в Сан-Франциско постановил, что использование пиратских копий книг для обучения ИИ незаконно, однако допускается возможность «добросовестного использования» некоторых материалов. При этом один из исков против Anthropic получил разрешение на дальнейшее рассмотрение. Однако решения американских судов не считаются обязательными для канадской судебной системы.

Маккиннон — автор книг The 100-Mile Diet и The Once and Future World, а также преподаватель журналистики в Университете Британской Колумбии. Он заявил, что ИИ-системы, созданные на основе произведений писателей, теперь конкурируют с самими авторами. По его словам, канадские писатели оказались в ситуации, где им приходится бороться с крупными корпорациями, не имея равных ресурсов.

