Против Anthropic подан коллективный иск о пиратстве семи миллионов книг для обучения ИИ

Суд по иску к Anthropic о нарушении авторских прав начнется 1 декабря

Федеральный суд США ускорил рассмотрение иска против компании Anthropic, которую обвиняют в использовании пиратских книг для обучения языковых моделей. Судья Уильям Алсап 17 июля разрешил трем авторам представлять интересы всех писателей, чьи произведения могли быть скопированы. Компания подала апелляцию 31 июля, требуя отмены этого решения, но суд пока движется по установленному графику.

Судья назначил начало процесса на 1 декабря. До этого установлены ключевые даты. К 1 сентября представители истцов должны передать список произведений, которые якобы использовала компания. По данным адвокатов, речь может идти о копировании примерно семи миллионов книг с пиратских ресурсов Library Genesis и Pirate Library Mirror. Эксперты отмечают, что в суде могут фигурировать сотни тысяч наименований.

Решение Алсапа определило, что компенсации смогут требовать не только авторы, но и издатели. 11 августа к иску подключились еще две юридические фирмы, которые специализируются на авторском праве и коллективных исках. Они будут представлять интересы издателей. Ассоциация американских издателей направила членам меморандум, сообщив, что станет связующим звеном между истцами и издательским сообществом. После утверждения списка произведений судом все участники дела должны будут подтвердить свое участие или отказаться от него.

По оценкам экспертов, если компания проиграет процесс, размер компенсации может составить миллиарды долларов. Anthropic оценивается в 65 млрд долларов и в настоящее время ведет переговоры о привлечении еще 170 млрд инвестиций. Компания заявляет, что возможные выплаты могут привести ее к банкротству.

