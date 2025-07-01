Meta* и Anthropic выиграли иски об использовании книг для обучения ИИ в США

Однако суды признали, что использование пиратских книг все же может нарушать авторские права

В США суды впервые рассмотрели дела о законности использования книг для обучения искусственного интеллекта, сообщает The Bookseller. Решения приняты в пользу компаний Meta* и Anthropic. Однако суды признали, что использование пиратских книг все же может нарушать авторские права. Новые иски по этим вопросам остаются возможными.

В Сан-Франциско судья Винс Чабрия отклонил иск трех авторов против компании Meta*. Он указал, что авторы не представили доказательств того, что обучение ИИ на их книгах уменьшает спрос на оригинальные произведения. По мнению суда, использование текстов для обучения не нарушает авторские права. В рамках подготовки к разбирательству стало известно, что Meta* использовала базу пиратских книг Library Genesis для обучения модели Llama 3. Несмотря на это, суд признал обучение правомерным, ссылаясь на принцип «добросовестного использования» (fair use), закрепленный в американском авторском праве.

Ранее на этой неделе другой судья, Уильям Алсап, также признал обучение ИИ допустимым, даже если книги были получены без разрешения авторов, но при этом были приобретены легально. Иск подали писатели Андреа Бартц, Чарльз Грейбер и Кирк Уоллес Джонсон против компании Anthropic, создателя чат-бота Claude. Судья заявил, что жалобы авторов похожи на утверждение, будто обучение школьников письму приведет к росту конкуренции с их работами. По его мнению, это не тот случай, о котором говорит закон об авторском праве. Он также отметил, что обучение языковых моделей на книгах — это «трансформирующее использование», что делает его допустимым в рамках закона.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В этом деле авторы не утверждали, что модель ИИ копирует их тексты дословно. Они сосредоточились на том, что материалы попали в обучающую выборку без их согласия. Суд признал этот процесс преобразующим, а значит, правомерным. Однако он подчеркнул, что возможны будущие иски, если ИИ начнет воспроизводить защищенные фрагменты текста.

При этом Anthropic может столкнуться с последствиями за использование пиратских книг. Суд установил, что компания загрузила не менее пяти миллионов книг с ресурса Library Genesis и еще два миллиона с Pirate Library Mirror. Кроме того, использовалась база Books3, которая содержит свыше 180 тыс. пиратских книг. Эти материалы применялись на всех этапах обучения моделей. Суд признал такие действия нарушением авторского права. В декабре ожидается решение о размере компенсации. Согласно законодательству США, минимальная компенсация за нарушение авторского права составляет $750 за произведение, максимальная — $150 тыс. Это может привести к значительным выплатам для Anthropic.

В деле Meta* судья также допустил возможность будущих исков, если авторы смогут доказать, что ИИ действительно воспроизводит их тексты. Он отметил, что обучение ИИ на защищенных материалах без разрешения может нарушать закон «в ряде случаев». Это отличается от позиции по делу Anthropic, где обучение признано законным без согласия авторов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Эксперты в области авторского права считают решения противоречивыми. Некоторые из них указывают, что признание использования пиратских книг «добросовестным» расходится с современным толкованием закона, в том числе с решением Верховного суда США по делу Warhol. Также отмечается, что дело Meta* не отменяет возможности будущих исков, а лишь указывает на недостатки текущего иска.

Представители обеих компаний выразили удовлетворение решениями. В Meta* заявили, что «добросовестное использование» — важная правовая основа для создания ИИ. В Anthropic отметили, что обучение моделей было «трансформирующим» и способствовало научному прогрессу. В то же время компания не согласилась с решением о возможных санкциях за использование пиратских копий и рассматривает пути обжалования.

На рассмотрении остаются аналогичные иски к OpenAI, Microsoft и другим технологическим компаниям. В Великобритании судебных разбирательств по таким делам пока нет. Однако авторы публично выступают против использования их книг для обучения ИИ и критикуют возможные законодательные послабления, обсуждаемые в стране. Результаты консультаций по этому вопросу ожидаются позднее в этом году.

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Екатерина Петрова