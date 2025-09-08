«Ак Барс» сразится с «Авангардом» в матче чемпионата КХЛ

Казанцы проведут вторую игру в сезоне

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» сегодня сыграет в гостях с омским «Авангардом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Начало матча — в 16:30 по московскому времени.



В стартовой игре в сезоне «Ак Барс» проиграл по буллитам «Металлургу» (3:4) в Магнитогорске. Команда Анвара Гатиятулина отыгралась по ходу встречи с 0:2 и 2:3.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для «Авангарда» матч с «Ак Барсом» станет первым в новом сезоне КХЛ. В прошлом чемпионате омичи выиграли все четыре очных поединка с «барсами» — 1:4, 1:3, 2:6, 0:2.

Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ», а также ТНВ и «ТНВ–Планета».

Экспресс-гид по всем командам Восточной конференции можно почитать в материале «Реального времени».



Зульфат Шафигуллин