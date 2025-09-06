В Казани на маршруте №4 загорелся трамвай: 10 пассажиров эвакуированы

Движение по улице Р. Зорге было временно ограничено для проведения противопожарных мероприятий, но позже восстановлено

Сегодня в 5:56 на пересечении улиц Габишева и Р. Зорге загорелся трамвай маршрута №4, который следовал со стороны улицы Ю. Фучика. На место оперативно прибыли экипажи Госавтоинспекции и МЧС, сообщили в пресс-службе.

Во время происшествия в салоне трамвая находилось 10 пассажиров. При возникновении искрения и задымления они были быстро эвакуированы, никому не понадобилась медицинская помощь.

Пламя и дым были ликвидированы к 6:16, а в 6:57 трамвай эвакуировали в депо. Движение по улице Р. Зорге было временно ограничено для проведения противопожарных мероприятий, но позже восстановлено.

Анастасия Фартыгина