Новости экономики

02:24 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

На Восточном экономическом форуме подписали 353 соглашения на 6,5 трлн рублей

08:14, 06.09.2025

В 2024 году на ВЭФ было подписано 292 соглашения на сумму 5,4 трлн рублей

На Восточном экономическом форуме подписали 353 соглашения на 6,5 трлн рублей
Фото: Динар Фатыхов

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2025 году было подписано 353 соглашения на общую сумму 6,51 трлн рублей, сообщил советник президента Антон Кобяков на пресс-конференции.

Он отметил, что эта сумма не включает соглашения, содержащие коммерческую тайну. На форуме собрались 8,4 тыс. участников из 75 стран, что подтверждает его международный статус. В 2024 году на ВЭФ было подписано 292 соглашения на сумму 5,4 трлн рублей.

Напомним, что делегация Татарстана, возглавляемая заместителем премьер-министра и министром экономики Мидхатом Шагиахметовым, приняла участие в заседании комиссии Госсовета России по инвестициям на Восточном экономическом форуме.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть663.2
  • Нижнекамскнефтехим87.95
  • Казаньоргсинтез75.9
  • КАМАЗ96.2
  • Нижнекамскшина43.8
  • Таттелеком0.643