На Восточном экономическом форуме подписали 353 соглашения на 6,5 трлн рублей

В 2024 году на ВЭФ было подписано 292 соглашения на сумму 5,4 трлн рублей

Фото: Динар Фатыхов

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2025 году было подписано 353 соглашения на общую сумму 6,51 трлн рублей, сообщил советник президента Антон Кобяков на пресс-конференции.



Он отметил, что эта сумма не включает соглашения, содержащие коммерческую тайну. На форуме собрались 8,4 тыс. участников из 75 стран, что подтверждает его международный статус. В 2024 году на ВЭФ было подписано 292 соглашения на сумму 5,4 трлн рублей.

Напомним, что делегация Татарстана, возглавляемая заместителем премьер-министра и министром экономики Мидхатом Шагиахметовым, приняла участие в заседании комиссии Госсовета России по инвестициям на Восточном экономическом форуме.



Анастасия Фартыгина