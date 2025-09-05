Белоруссия запустит комбинированные туры в Казань и Уфу в 2026 году

Туристы смогут прилетать в один город, а вылетать из другого

Фото: Динар Фатыхов

В 2026 году планируется запуск комбинированных туристических маршрутов из Белоруссии, охватывающих Казань и Уфу. Туристы смогут прилетать в один город, а вылетать из другого, что позволит им максимально эффективно использовать время для знакомства с двумя интересными регионами России. Об этом сообщил председатель правления «Республиканского союза туристической индустрии» Белоруссии Филипп Гулый, передает ТАСС.

— В 2026 году, со следующего сезона, есть желание и интерес делать комбинированные туры с Башкирией и Татарстаном, потому что пока продукта на семь дней нет, а на три дня есть — чтобы туристы прилетали на три дня в Уфу, потом уезжали в Татарстан и оттуда улетали. Это наша цель, нужно запустить, — заявил Гулый.

По словам Гулого, для успешной реализации проекта необходима активная работа по продвижению и рекламе туров в Белоруссии. Важно донести до белорусских туристов подробную информацию о привлекательности Казани и Уфы, чтобы заинтересовать их в посещении региона.



Рената Валеева