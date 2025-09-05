МВД объявило в розыск журналистку «Дождя»* Екатерину Котрикадзе**

МВД объявило в розыск журналистку телеканала «Дождь»* Екатерину Котрикадзе** по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

В карточке Котрикадзе** указано: «Основание для розыска: разыскивается по статье УК». Какая именно статья Уголовного кодекса РФ вменяется журналистке, не уточняется.

Напомним, в конце июля ГУ Следкома России по Москве сообщило о возбуждении уголовных дел в отношении главного редактора «Дождя»* Тихона Дзядко** и журналисток телеканала Екатерины Котрикадзе** и Валерии Ратниковой** по статьям о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ и несоблюдении обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Минюст внес Екатерину Котрикадзе** в реестр иностранных агентов в марте 2025 года.

Ранее сегодня МВД объявило в розыск другую журналистку «Дождя»* — Валерию Ратникову**.

Рената Валеева