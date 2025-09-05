Новости общества

МВД объявило в розыск журналистку «Дождя»* Валерию Ратникову**

16:49, 05.09.2025

Информация об этом размещена на сайте ведомства

Фото: Динар Фатыхов

МВД России объявило в розыск журналистку телеканала «Дождь»* Валерию Ратникову** по уголовной статье. Информация об этом размещена на сайте ведомства в базе данных разыскиваемых лиц.

В карточке Ратниковой** указано: «Основание для розыска: разыскивается по статье УК».

Конкретная статья Уголовного кодекса, по которой разыскивается журналистка, в сообщении МВД не уточняется.

Рената Валеева
Справка

* СМИ, выполняющее функции иноагента.

** признан Минюстом России иноагентом.

