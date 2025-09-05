МВД объявило в розыск журналистку «Дождя»* Валерию Ратникову**
Информация об этом размещена на сайте ведомства
МВД России объявило в розыск журналистку телеканала «Дождь»* Валерию Ратникову** по уголовной статье. Информация об этом размещена на сайте ведомства в базе данных разыскиваемых лиц.
В карточке Ратниковой** указано: «Основание для розыска: разыскивается по статье УК».
Конкретная статья Уголовного кодекса, по которой разыскивается журналистка, в сообщении МВД не уточняется.
Справка
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
** признан Минюстом России иноагентом.
