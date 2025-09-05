Генпрокуратура проверит высказывания экс-игрока «Зенита» Клаудиньо о СВО

В феврале 2023-го бразилец получил российское гражданство

Фото: Мария Зверева

Генпрокуратура России начала проверку высказываний бывшего полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев, пишет ТАСС.

Причиной проверки стали недавние заявления бразильского футболиста, ныне выступающего за катарский «Аль-Садд», о его желании покинуть «Зенит» из-за конфликта на Украине. Клаудиньо, имеющий российское гражданство, ранее заявил: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали».

Свищев выразил мнение, что Клаудиньо должен нести ответственность за свои высказывания, являясь гражданином России:

— Когда он играл здесь, то был всем доволен. А уехав, начал критиковать страну, осуждать СВО. При этом необходимо профессионально изучить его высказывания, которые были опубликованы в СМИ. Любые слова можно интерпретировать по-разному. Если критические высказывания подтвердятся, то будут соответствующие законодательству решения.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В ответе Генпрокуратуры на обращение Свищева говорится: «С целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору г. Санкт-Петербурга поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать вас о результатах. Исполнение поручения контролируется».

Футболист выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год, а затем присоединился к «Аль-Садду». В феврале 2023-го бразилец получил гражданство России.

Рената Валеева