Восемь ученых КФУ вошли в рейтинг «2 процента лучших ученых мира» Стэнфордского университета и Scopus
Он определяет ученых с наибольшим количеством цитирований в своих областях
Стэнфордский университет совместно с научным издательством Elsevier, опираясь на данные глобальной базы Scopus, опубликовал престижный рейтинг «2 процента лучших ученых мира». В рейтинг 2025 года вошли восемь ведущих деятелей науки КФУ, пишет пресс-служба.
Рейтинг определяет ученых с наибольшим количеством цитирований в своих областях, основываясь на строгих критериях, согласно которым участники должны входить в 2% лучших в своей области по числу цитирований.
В числе представителей КФУ, вошедших в глобальный топ, значатся:
- Айрат Димиев, ведущий научный сотрудник Химического института им. А.М. Бутлерова (69 081-е место);
- Альберт Ризванов, заведующий НИЛ «Генные и клеточные технологии», профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии, академик-секретарь отделения медицинских и биологических наук Академии наук РТ (128 302-я позиция);
- Сергей Сушков, заведующий кафедрой теории относительности и гравитации Института физики (156 019-я строчка);
- Массон Патрик Ивон Морис, главный научный сотрудник НИЛ «Биохимическая нейрофармакология» ИФМиБ (176 977-й в рейтинге);
- Михаил Варфоломеев, директор технологического парка «Малотоннажные химические технологии» (191 696-я позиция);
- Фархадиан Абдолреза, старший научный сотрудник НИЛ Гидратных технологий утилизации и хранения парниковых газов Института геологии и нефтегазовых технологий (301 949-я строчка);
- Гузель Зиятдинова, заведующая кафедрой аналитической химии Химического института (337 770-е место);
- Алексей Вахин, руководитель НИЛ «Внутрипластовое горение» ИГиНГТ (338 917-я позиция).
Методология рейтинга базируется на составном показателе (c-score), который рассчитывается на основе шести ключевых метрик цитирования. Среди них — общее количество цитирований (NC), индекс Хирша (H), Hm-индекс (индекс Хирша, скорректированный с учетом количества авторов) и другие.
Напомним, ранее в этом году Казанский университет также занял 12-ю строчку в рейтинге Благотворительного фонда Владимира Потанина.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».