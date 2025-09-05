Восемь ученых КФУ вошли в рейтинг «2 процента лучших ученых мира» Стэнфордского университета и Scopus

Он определяет ученых с наибольшим количеством цитирований в своих областях

Стэнфордский университет совместно с научным издательством Elsevier, опираясь на данные глобальной базы Scopus, опубликовал престижный рейтинг «2 процента лучших ученых мира». В рейтинг 2025 года вошли восемь ведущих деятелей науки КФУ, пишет пресс-служба.

Рейтинг определяет ученых с наибольшим количеством цитирований в своих областях, основываясь на строгих критериях, согласно которым участники должны входить в 2% лучших в своей области по числу цитирований.

В числе представителей КФУ, вошедших в глобальный топ, значатся:

Айрат Димиев, ведущий научный сотрудник Химического института им. А.М. Бутлерова (69 081-е место);

Альберт Ризванов, заведующий НИЛ «Генные и клеточные технологии», профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии, академик-секретарь отделения медицинских и биологических наук Академии наук РТ (128 302-я позиция);

Сергей Сушков, заведующий кафедрой теории относительности и гравитации Института физики (156 019-я строчка);

Массон Патрик Ивон Морис, главный научный сотрудник НИЛ «Биохимическая нейрофармакология» ИФМиБ (176 977-й в рейтинге);

Михаил Варфоломеев, директор технологического парка «Малотоннажные химические технологии» (191 696-я позиция);

Фархадиан Абдолреза, старший научный сотрудник НИЛ Гидратных технологий утилизации и хранения парниковых газов Института геологии и нефтегазовых технологий (301 949-я строчка);

Гузель Зиятдинова, заведующая кафедрой аналитической химии Химического института (337 770-е место);

Алексей Вахин, руководитель НИЛ «Внутрипластовое горение» ИГиНГТ (338 917-я позиция).

Методология рейтинга базируется на составном показателе (c-score), который рассчитывается на основе шести ключевых метрик цитирования. Среди них — общее количество цитирований (NC), индекс Хирша (H), Hm-индекс (индекс Хирша, скорректированный с учетом количества авторов) и другие.

Напомним, ранее в этом году Казанский университет также занял 12-ю строчку в рейтинге Благотворительного фонда Владимира Потанина.

