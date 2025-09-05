Депутаты Госдумы предложили Минздраву полностью компенсировать лекарства пенсионерам с низким доходом

На 1 июля в России проживает 40,8 млн пенсионеров

Фото: Людмила Губаева

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился с предложением ввести механизм полной компенсации трат на лекарства для пенсионеров, чей доход ниже полуторакратного размера регионального прожиточного минимума. Средства на эти цели предлагается выделять из федерального бюджета, пишет РИА «Новости».



— В отличие от многодетных или граждан с низкими зарплатами, у подавляющего большинства пенсионеров никаких льгот и дополнительных выплат нет, и они вынуждены рассчитывать только на свою пенсию. Каков ее размер, мы хорошо знаем. Без помощи детей и родственников прожить на эти деньги невозможно, — отметил депутат.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Он напомнил, что, по данным Соцфонда, на 1 июля в России проживает 40,8 млн пенсионеров.

— Если учесть, что в этом году, в зависимости от территории, ежемесячный прожиточный минимум пенсионера составляет 12—17 тысяч рублей, а пенсии многих из них даже не доходят до 20 тысяч рублей, то реализация инициативы СРЗП позволит поддержать десятки миллионов граждан преклонного возраста, — подчеркнул Миронов.

В России зафиксирован рост среднего размера пенсии по старости. К началу июля 2025 года этот показатель достиг отметки в 25 098 рублей в месяц.



Рената Валеева