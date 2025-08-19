Пенсии по старости в России превысили 25 тысяч рублей

При этом средняя пенсия работающих пенсионеров находится на уровне 22,1 тысячи рублей

Фото: Динар Фатыхов

В России зафиксирован рост среднего размера пенсии по старости. К началу июля 2025 года этот показатель достиг отметки в 25 098 рублей в месяц. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

Анализ пенсионных выплат показал сохранение существенного разрыва между доходами работающих и неработающих пенсионеров. Если представители первой категории получают в среднем 22 100 рублей ежемесячно, то у неработающих пенсионеров этот показатель составляет 25 800 рублей. Разница между этими категориями граждан достигает 3 700 рублей.

Примечательно, что за последние месяцы разрыв в пенсионных выплатах незначительно сократился — весной 2025 года он составлял около 3 800 рублей. Однако, по мнению экспертов, эта разница по-прежнему остается существенной.

Ранее жителей Татарстана предупредили о схеме мошенничества от имени Соцфонда. Мошенники выманивают личные данные под видом перерасчета пенсии.

Наталья Жирнова