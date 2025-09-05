ВОЗ отменила статус чрезвычайной ситуации по оспе обезьян

С начала 2025 года было зарегистрировано более 34 тыс. случаев заражения

Всемирная организация здравоохранения объявила об отмене статуса чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, в отношении вспышки оспы обезьян, также известной как mpox. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Режим ЧС был впервые введен более года назад из-за распространения mpox в Африке по рекомендации чрезвычайного комитета, созванного в соответствии с международными правилами здравоохранения. С тех пор комитет регулярно, каждые три месяца, собирался для оценки ситуации. На очередном заседании, состоявшемся накануне, комитет пришел к выводу, что ситуация с оспой обезьян больше не представляет глобальной угрозы.

— Я принял эту рекомендацию, — заявил Гебрейесус.

Решение об отмене режима ЧС, по заявлению главы ВОЗ, основано на устойчивом снижении числа случаев заражения и смертности в Конго, а также в других пострадавших странах, таких как Бурунди, Сьерра-Леоне и Уганда.

Тем не менее глава ВОЗ предупредил, что снятие режима ЧС не означает полной ликвидации угрозы. Он отметил, что организация продолжит работу по борьбе с распространением mpox.

Напомним, что режим ЧС по оспе обезьян впервые был введен с июля 2022 года и действовал до 11 мая 2023 года, но был отменен из-за снижения заболеваемости. Однако 14 августа 2024 года доктор Гебрейесус вновь объявил чрезвычайную ситуацию в связи с новой вспышкой в Африке. По данным ВОЗ, с начала 2025 года было зарегистрировано более 34 тыс. случаев заражения.

Оспа обезьян (mpox) — это вирусное заболевание, распространенное преимущественно в отдаленных районах Центральной и Западной Африки вблизи тропических лесов. Первый случай передачи вируса от животного к человеку был зафиксирован в 1970 году в Конго.

Рената Валеева