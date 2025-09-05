Аглаю Тарасову не отправили под домашний арест
Вместо этого суд постановил применить к ней запрет определенных действий
Домодедовский городской суд не стал избирать актрисе Аглае Тарасовой меру пресечения в виде домашнего ареста.
Вместо этого суд постановил применить к ней запрет определенных действий, передает RT.
Ранее сообщалось, что Тарасова была задержана в аэропорту Домодедово по возвращении из Израиля. При ней был обнаружен вейп с 0,38 грамма гашишного масла.
