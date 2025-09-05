Новости общества

Аглаю Тарасову не отправили под домашний арест

17:49, 05.09.2025

Вместо этого суд постановил применить к ней запрет определенных действий

Фото: скриншот из сериала "Интерны"

Домодедовский городской суд не стал избирать актрисе Аглае Тарасовой меру пресечения в виде домашнего ареста.

Вместо этого суд постановил применить к ней запрет определенных действий, передает RT.

Ранее сообщалось, что Тарасова была задержана в аэропорту Домодедово по возвращении из Израиля. При ней был обнаружен вейп с 0,38 грамма гашишного масла.

