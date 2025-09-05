В Татарстане 58-летний дворник развратил 11-летнюю девочку
Это произошло 1 сентября
Следственный комитет по Татарстану сообщает о возбуждении уголовного дела и аресте 58-летнего мужчины по подозрению в совершении непристойных действий в отношении малолетней.
По данным следствия, 1 сентября 2025 года, находясь в сельском парке, обвиняемый, который занимался уборкой территории, заметил гулявшую 11-летнюю девочку и совершил в отношении нее противоправные действия.
На основании ходатайства следователя, судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».