В Татарстане 58-летний дворник развратил 11-летнюю девочку

Это произошло 1 сентября

Фото: Реальное время

Следственный комитет по Татарстану сообщает о возбуждении уголовного дела и аресте 58-летнего мужчины по подозрению в совершении непристойных действий в отношении малолетней.

По данным следствия, 1 сентября 2025 года, находясь в сельском парке, обвиняемый, который занимался уборкой территории, заметил гулявшую 11-летнюю девочку и совершил в отношении нее противоправные действия.

На основании ходатайства следователя, судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Рената Валеева