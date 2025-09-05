В Татарстан из федерального бюджета поступили четыре вакцины против гриппа

Пройти вакцинацию можно бесплатно в поликлиниках по месту жительства

Фото: Максим Платонов

В Татарстане дан старт всероссийской кампании по вакцинации населения против гриппа в эпидсезоне 2025/26 гг. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

Целью кампании является охват вакцинацией до 60% населения региона.

В республику из федерального бюджета поступили вакцины против гриппа: «Флю-М», «Совигрипп», «Ультрикс квадри». Все вакцины содержат актуальные штаммы гриппа, рекомендованные ВОЗ на предстоящий эпидемический сезон.

Пройти вакцинацию можно бесплатно в поликлиниках по месту жительства. Кроме того, организованы мобильные пункты вакцинации в местах массового пребывания людей:

Для удобства жителей и организаций предусмотрена возможность приглашения прививочной бригады по месту работы или учебы.

Рената Валеева