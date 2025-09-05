В Татарстан из федерального бюджета поступили четыре вакцины против гриппа
Пройти вакцинацию можно бесплатно в поликлиниках по месту жительства
В Татарстане дан старт всероссийской кампании по вакцинации населения против гриппа в эпидсезоне 2025/26 гг. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.
Целью кампании является охват вакцинацией до 60% населения региона.
В республику из федерального бюджета поступили вакцины против гриппа: «Флю-М», «Совигрипп», «Ультрикс квадри». Все вакцины содержат актуальные штаммы гриппа, рекомендованные ВОЗ на предстоящий эпидемический сезон.
Пройти вакцинацию можно бесплатно в поликлиниках по месту жительства. Кроме того, организованы мобильные пункты вакцинации в местах массового пребывания людей:
- Станции метро: «Авиастроительная, «Яшьлек», «Козья Слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы», «Дубравная».
Для удобства жителей и организаций предусмотрена возможность приглашения прививочной бригады по месту работы или учебы.
