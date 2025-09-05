Песков считает, что Telegram и WhatsApp* должны остаться в России

Они должны обеспечить конкуренцию национальной платформе MAX

Иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* должны продолжать работать в России, чтобы обеспечить конкуренцию национальной платформе Max. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС на ВЭФ.

— Я считаю, что должны, да, конечно, — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, должны ли Telegram и WhatsApp* оставаться в РФ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Они должны остаться в России. У MAX должна быть конкуренция. Без конкуренции MAX не сможет развиваться, я в этом убежден, — подчеркнул представитель Кремля.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил рассмотреть возможность блокировки сервиса видеозвонков FaceTime в России.



Рената Валеева