Песков считает, что Telegram и WhatsApp* должны остаться в России
Они должны обеспечить конкуренцию национальной платформе MAX
Иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* должны продолжать работать в России, чтобы обеспечить конкуренцию национальной платформе Max. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС на ВЭФ.
— Я считаю, что должны, да, конечно, — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, должны ли Telegram и WhatsApp* оставаться в РФ.
— Они должны остаться в России. У MAX должна быть конкуренция. Без конкуренции MAX не сможет развиваться, я в этом убежден, — подчеркнул представитель Кремля.
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил рассмотреть возможность блокировки сервиса видеозвонков FaceTime в России.
Справка
*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории РФ.
