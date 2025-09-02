В России предложили заблокировать FaceTime после WhatsApp* и Telegram

Использование в приложении сквозного шифрования делает невозможным доступ силовиков к содержанию разговоров

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил рассмотреть возможность блокировки сервиса видеозвонков FaceTime в России. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости», объяснив свою инициативу участившимися случаями мошенничества с использованием данной платформы.

По словам депутата, после блокировки звонков в других популярных мессенджерах, мошенники переключились на FaceTime, используя его для обмана граждан.

Схема мошенничества выглядит следующим образом: аферисты связываются с жертвой, сообщая о взломе аккаунта. Затем они просят ответить на звонок по FaceTime и убеждают включить демонстрацию экрана. В этот момент мошенники получают доступ к СМС-кодам, пуш-уведомлениям банка и паролям, что позволяет им похищать денежные средства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, Роскомнадзор начал ограничивать звонки через Telegram и WhatsApp* 13 августа, объяснив это необходимостью борьбы с активностью преступников в иностранных мессенджерах. Минцифры позднее уточнило, что ограничения касаются только голосовых вызовов, а другие функции мессенджеров блокироваться не будут.



Рената Валеева