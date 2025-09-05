Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье: пилот погиб
Экстренные службы уже направлены на место происшествия для расследования обстоятельств падения
В Луховицах Московской области упал легкомоторный самолет. Инцидент произошел несколько минут назад. Пилот не выжил, пишет ТАСС.
Экстренные службы уже направлены на место происшествия для расследования обстоятельств падения.
Справка
Новость дополняется.
