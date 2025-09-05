Новости общества

02:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье: пилот погиб

14:00, 05.09.2025

Экстренные службы уже направлены на место происшествия для расследования обстоятельств падения

В Луховицах Московской области упал легкомоторный самолет. Инцидент произошел несколько минут назад. Пилот не выжил, пишет ТАСС.

Экстренные службы уже направлены на место происшествия для расследования обстоятельств падения.

Анастасия Фартыгина
Справка

Новость дополняется.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также