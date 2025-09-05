В Мамадыше откроется первый в Татарстане розарий

Он рассчитан на 40 тысяч роз в неделю

Фото: Динар Фатыхов

Первый в Татарстане розарий по выращиванию отечественных роз на основе мировой селекции откроется осенью этого года в Мамадышском районе. Инвестором цветочного комплекса выступило местное «Родные края ОПТ», предприниматели инвестировали 200 млн рублей. Проектная мощность — до 40 тысяч роз в неделю, рассказал представитель компании Виталий Катканов.

В основе саженцы, выращенные на основе семян роз из Нидерландов, уточнил он. «Это полностью российские розы», — подчеркнул представитель «Родные края ОПТ», отвечая на вопросы СМИ о происхождении цветов.

Розарий расположен на территории промышленного парка «Вятка». Окупаемость проекта — 9 лет, уточнил Катканов.

В планах — строительство второй очереди, которое начнется в будущем году, рассказал он во время «муниципального часа» в АИР.

Луиза Игнатьева