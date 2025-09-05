Новости общества

05.09.2025
Путин снял Алексея Ерхова с поста посла России в Турции

11:54, 05.09.2025

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов

Фото: Скриншот с сайта Википедия

Президент России Владимир Путин освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла России в Турции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

— Освободить Ерхова Алексея Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой республике, — указано в документе.


Анастасия Фартыгина

