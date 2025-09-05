Путин снял Алексея Ерхова с поста посла России в Турции
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов
Президент России Владимир Путин освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла России в Турции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
— Освободить Ерхова Алексея Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой республике, — указано в документе.
