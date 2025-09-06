Стали известны лучшие месяцы для поиска работы в Татарстане

В эти периоды работодателей становится больше, а конкуренция среди соискателей минимальная

Фото: предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Жителям Татарстана порекомендовали активно начинать поиски работы в конце зимы и в конце лета. Именно в эти периоды работодателей становится больше, а конкуренция среди соискателей минимальная. Такие выводы сделали исследователи hh.ru.

Обычно компании в феврале и в августе уже завершают годовое или полугодовое планирование и понимают, кого и на какую должность ищут.

А вот весной и осенью, напротив, обостряется конкуренция: предложений становится больше, но растет и число конкурентов. Поэтому специалисты советуют ориентироваться на периоды с февраля по апрель и с августа по октябрь, когда можно рассчитывать на больший выбор вакансий.



Особенно выгодно устроиться на рабочие профессии. Специалисты отмечают, что ежемесячно публикуется более 232 тыс. вакансий по рабочим специальностям, а спрос на них за последний месяц вырос на 10%. Средний доход таких работников составляет около 80 тыс. рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Самым востребованным специалистом в Татарстане является водитель — за последний месяц появилось 1,3 тыс. новых вакансий. Далее следуют разнорабочие — 1 тыс. предложений, упаковщики — 750, слесари и сантехники — 640, сварщики — 600.

Осенью, ближе к зиме, активность на рынке труда традиционно падает, так как компании подводят итоги года, занимаются отчетами и рассчитывают премии.

Зато ноябрь и декабрь хорошо подходят для временной подработки, так как доходы в этот период могут вырасти на 30—40%.

На конец июля 2025 года количество зарегистрированных безработных в Татарстане составило 3,3 тыс. человек. Это самый высокий показатель за январь — июль текущего года. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова