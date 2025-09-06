Треть жителей Казани готова работать за «серую» зарплату

Наиболее благосклонными к таким условиям являются граждане в возрасте 35—45 лет

Около трети жителей Казани готово принять предложение работодателя о «серой» зарплате или неофициальном трудоустройстве. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Выяснилось, что готовность получать неофициальную зарплату выше среди мужчин по сравнению с женщинами — 36% против 28%. Наиболее благосклонны к таким условиям граждане в возрастной группе 35—45 лет, тогда как молодежь до 35 лет и старшее поколение к такому не готовы.

Среди респондентов с ежемесячным доходом выше 100 тыс. рублей только менее трети рассматривает возможность получения денег «в конверте». Среди тех, чей заработок ниже, готовность возрастает до 34%.

Люди с высшим образованием оказались менее склонны соглашаться на неофициальную оплату труда, в отличие от граждан со средним профессиональным образованием.

Наталья Жирнова