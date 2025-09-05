Новости общества

13:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России за сутки потушено 14 пожаров

10:17, 05.09.2025

Продолжается борьба с 9 очагами

В России за сутки потушено 14 пожаров
Фото: Реальное время

За прошедшие сутки в России было ликвидировано 14 лесных пожаров в 9 регионах страны. В настоящее время проводятся работы по тушению 9 лесных пожаров, действующих в четырех регионах.

В ликвидации пожаров задействованы 816 человек, 106 единиц техники и три воздушных судна. 31 воздушное судно проводят авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

Режим чрезвычайной ситуации введен в одном регионах, особый противопожарный режим действует в 51 регионе. Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах России.

С начала года оперативно потушен 71% лесных пожаров — они были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также