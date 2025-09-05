В России за сутки потушено 14 пожаров
Продолжается борьба с 9 очагами
За прошедшие сутки в России было ликвидировано 14 лесных пожаров в 9 регионах страны. В настоящее время проводятся работы по тушению 9 лесных пожаров, действующих в четырех регионах.
В ликвидации пожаров задействованы 816 человек, 106 единиц техники и три воздушных судна. 31 воздушное судно проводят авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.
Режим чрезвычайной ситуации введен в одном регионах, особый противопожарный режим действует в 51 регионе. Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах России.
С начала года оперативно потушен 71% лесных пожаров — они были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.
