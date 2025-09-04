В Казани перекроют улицы на «Ночном велофесте» 27–28 сентября

Ограничения вступят в силу с 20:00 27 сентября и продлятся до 02:00 28 сентября

Фото: Реальное время

В Казани пройдет 11-й «Ночной велофест», который состоится 27 и 28 сентября. В связи с этим в нескольких районах города будут временно перекрыты улицы. Ограничения вступят в силу с 20:00 27 сентября и продлятся до 02:00 28 сентября. Соответствующее постановление опубликовала мэрия Казани

В прошлом году десятый «Ночной велофест» в Казани впервые прошел по закольцованному маршруту. Общая протяженность маршрута составила 14 км, он прошел по исторической части города и Заречью и занял около двух часов.

С полным списком перекрытых улиц можно ознакомиться на сайте мэрии города.



Анастасия Фартыгина