В Казани перекроют улицы на «Ночном велофесте» 27–28 сентября
Ограничения вступят в силу с 20:00 27 сентября и продлятся до 02:00 28 сентября
В Казани пройдет 11-й «Ночной велофест», который состоится 27 и 28 сентября. В связи с этим в нескольких районах города будут временно перекрыты улицы. Ограничения вступят в силу с 20:00 27 сентября и продлятся до 02:00 28 сентября. Соответствующее постановление опубликовала мэрия Казани
В прошлом году десятый «Ночной велофест» в Казани впервые прошел по закольцованному маршруту. Общая протяженность маршрута составила 14 км, он прошел по исторической части города и Заречью и занял около двух часов.
С полным списком перекрытых улиц можно ознакомиться на сайте мэрии города.
