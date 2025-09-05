Прокуратура Татарстана отменила десятки отказов в возбуждении уголовного дела о мошенничестве

С заявлениями обращались 32 пострадавших, на защиту которых встало надзорное ведомство

Фото: Реальное время

Прокуратура Татарстана остановила деятельность компании «Город Легенд», которая обманывала жителей Казани. Сотрудники фирмы завладели более 3,4 млн рублей, обещая прибыль от инвестиций, но на самом деле присваивали деньги себе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В прокуратуру обратились 32 человека с жалобами на мошенничество. Первоначально отдел внутренних дел отказался возбуждать уголовные дела по этим заявлениям. Однако прокуратура провела собственную проверку и обнаружила, что действия работников «Города Легенд» имеют признаки финансовой пирамиды.

В результате прокуратура отменила 30 отказов в возбуждении уголовного дела и вернула материалы на дополнительную проверку. После этого было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК о мошенничестве.

Правоохранительные органы задержали подозреваемых, а незаконная деятельность компании была пресечена. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Дмитрий Зайцев