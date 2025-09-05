Путин анонсировал открытие моста между Россией и КНДР в 2026 году
Глава государства также подчеркнул важность развития транспортно-логистических центров в этом регионе
Президент России Владимир Путин заявил, что новый мост из России в КНДР будет открыт в 2026 году. Это заявление он сделал на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Мост будет построен через реку Туманную. Путин отметил, что это не единственный проект:
— В планах также строительство новых мостов, в том числе в Корейскую Народно-Демократическую Республику, — добавил он.
Глава государства также подчеркнул важность развития транспортно-логистических центров в этом регионе. Он напомнил, что уже существуют мосты, соединяющие Россию с Китаем, такие как Нижнеленинское — Тунцзян и Благовещенск — Хэйхэ. Это позволит максимально использовать пропускные способности новых объектов.
Напомним, что председатель КНДР Ким Чен Ын сообщил о возможности скорого проведения новой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Данное заявление было сделано 3 сентября после состоявшихся переговоров с российским лидером.
