Путин анонсировал открытие моста между Россией и КНДР в 2026 году

Президент России Владимир Путин заявил, что новый мост из России в КНДР будет открыт в 2026 году. Это заявление он сделал на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Мост будет построен через реку Туманную. Путин отметил, что это не единственный проект:

— В планах также строительство новых мостов, в том числе в Корейскую Народно-Демократическую Республику, — добавил он.

Глава государства также подчеркнул важность развития транспортно-логистических центров в этом регионе. Он напомнил, что уже существуют мосты, соединяющие Россию с Китаем, такие как Нижнеленинское — Тунцзян и Благовещенск — Хэйхэ. Это позволит максимально использовать пропускные способности новых объектов.

Напомним, что председатель КНДР Ким Чен Ын сообщил о возможности скорого проведения новой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Данное заявление было сделано 3 сентября после состоявшихся переговоров с российским лидером.

Анастасия Фартыгина