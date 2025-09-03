Лидер КНДР сообщил о скорой встрече с Владимиром Путиным

Точные даты не были названы

Председатель КНДР Ким Чен Ын сообщил о возможности скорого проведения новой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Данное заявление было сделано 3 сентября после состоявшихся переговоров с российским лидером.

Встреча глав государств прошла в теплой атмосфере. По ее завершении лидеры обменялись теплыми пожеланиями, трижды обнялись, после чего Путин пригласил северокорейского коллегу посетить Россию с визитом.

Официальные переговоры делегаций двух стран продолжались более полутора часов. После этого лидеры перешли к обсуждению вопросов в формате тет-а-тет. В ходе беседы Ким Чен Ын отметил позитивную динамику развития российско-корейских отношений во всех направлениях.

Во время встречи Путин пригласил Ким Чен Ына приехать в Россию.

Наталья Жирнова