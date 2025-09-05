В России начнется производство второго самолета Ту-214 для коммерческих перевозчиков

Фото: скриншот с сайта ОАК

В России анонсировали выпуск второго самолета Ту-214. Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что Казанский авиационный завод работает над его изготовлением в рамках программы 2025 года, пишет ТАСС.

На Восточном экономическом форуме Алиханов отметил, что уже был сдан первый Ту-214, который сейчас выполняет рейсы для авиакомпании Red Wings. Он также добавил, что спрос на новые самолеты от коммерческих перевозчиков начнут удовлетворять с 2027 года.

— Производственная программа завода сейчас сформирована под обеспечение поставок самолетов в парк специального летного отряда «Россия», — пояснил министр. — Реализуется широкая инвестиционная программа, которая позволит с 2027 года также удовлетворять спрос и коммерческих перевозчиков.

Напомним, что компания «Туполев» готова заключать новые контракты на поставку пассажирских лайнеров Ту-214, однако поставки самолетов новым заказчикам станут возможны не ранее 2027 года.



Анастасия Фартыгина