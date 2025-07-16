«Туполев» откроет новые контракты по Ту-214 с поставкой не ранее 2027 года

Компания «Туполев» готова заключать новые контракты на поставку пассажирских лайнеров Ту-214, однако поставки самолетов новым заказчикам станут возможны не ранее 2027 года. Об этом сообщил представитель авиапроизводителя на заседании в Арбитражном суде Татарстана, объясняя это высокой загруженностью предприятия по оборонным контрактам. Об этом пишет ТАСС.

— Мы заключаем соглашения с новыми покупателями, направляем коммерческие предложения. При этом поставка самолетов ТУ-214 новым покупателям возможна только после 2027 года. Это связано с загруженностью завода, — заявил представитель «Туполева», отметив, что предприятие выполняет 85% государственного оборонного заказа.

По словам представителя компании, оборонный заказ предполагает прибыльность контракта всего в 4%, что также влияет на возможности предприятия по исполнению других заказов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что осенью 2024 года ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина подала к «Туполеву» иск на 5,6 млрд рублей, предположительно, связанный с контрактом на поставку четырех лайнеров Ту-214 для «ЮВТ Аэро» (структура «Татнефти»). По данным СМИ, «Туполев» должен был поставить первые два самолета в октябре 2024 года, а вторую пару — в сентябре 2025 года. Однако впоследствии сроки были перенесены, а деньги за один самолет были возвращены.

Во вторник Арбитражный суд Татарстана частично удовлетворил иск «Татнефти», постановив взыскать с «Туполева» более 6 млрд рублей с учетом неустойки. При этом представители «Туполева» на заседании заявили, что выплата такой суммы может привести к банкротству авиапроизводителя.

Рената Валеева