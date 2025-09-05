Путин поручил разработать долгосрочный план для редкоземельной индустрии

Он отметил, что стратегия должна быть готова к ноябрю 2025 года

Фото: скриншот видео kremlin.ru

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент России Владимир Путин дал поручение правительству утвердить долгосрочный план развития редкоземельной индустрии страны. Он отметил, что стратегия должна быть готова к ноябрю 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— В феврале мы договорились утвердить долгосрочный план развития редкоземельной индустрии. Я прошу правительство Российской Федерации сделать это не позднее ноября текущего года, — подчеркнул Путин.

Напомним, что в России уже началось проектирование нового завода, который будет производить редкоземельные металлы. Предприятие разместится на территории ОАО «Соликамский магниевый завод» в Пермском крае.



Анастасия Фартыгина