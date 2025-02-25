В России стартует проектирование завода по производству редкоземельных металлов
В России началось проектирование нового завода, который будет производить редкоземельные металлы. Предприятие разместится на территории ОАО «Соликамский магниевый завод» в Пермском крае. Об этом сообщили в ТАСС.
Общий объем инвестиций в проект составляет более 7 млрд рублей. Завод будет способен выпускать 2,5 тыс. тонн редкоземельной продукции в год, включая такие металлы, как лантан и неодим.
Для реализации проекта уже заключен контракт с российской компанией. В настоящее время идет работа над первой опытной ячейкой для экстракционных процессов, все компоненты которой производятся в России. В будущем для полноценной работы нового комплекса потребуется 600 таких ячеек.
- Ключевым потребителем продукции завода станет компания «Русатом металлтех», которая планирует использовать редкоземельные металлы для производства постоянных магнитов в Удмуртии.
После выхода на полную мощность завод станет крупнейшим производителем редкоземельной продукции в России, что позволит стране сократить зависимость от импорта и развить собственные технологии в этой области.
Накануне Путин заявил о готовности к сотрудничеству с США в сфере редкоземельных металлов. Россия обладает значительными запасами этих ресурсов и открыта для работы как с американскими властями, так и с частными компаниями.
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