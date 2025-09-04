Новости общества

21:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанский должник «нашел приключения на свою BMW», подъехав прямо к приставам

19:29, 04.09.2025

Увидев открытый шлагбаум на закрытой парковке, он оставил автомобиль, чтобы сходить в магазин

Казанский должник «нашел приключения на свою BMW», подъехав прямо к приставам
Фото: Реальное время

Местный житель, задолжавший банку более 1,2 млн рублей, сам приехал на своем автомобиле к судебным приставам Приволжского районного отделения, не подозревая, что станет «подарком» для исполнительной службы.

Приставы давно разыскивали должника, который, несмотря на уведомления через «Госуслуги», игнорировал требования об оплате. Увидев открытый шлагбаум на закрытой парковке, он оставил автомобиль, чтобы сходить в магазин.

Пристав быстро опознал неплательщика.

Теперь владелец должен полностью погасить долг в 1,3 млн рублей, исполнительский сбор в 90 тыс. рублей и оплатить все расходы на эвакуацию.

Судебные приставы обеспечили исполнение судебного решения, арестовав автомобиль гражданки, уклонявшейся от погашения крупной кредитной задолженности.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также