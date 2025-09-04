Казанский должник «нашел приключения на свою BMW», подъехав прямо к приставам

Увидев открытый шлагбаум на закрытой парковке, он оставил автомобиль, чтобы сходить в магазин

Фото: Реальное время

Местный житель, задолжавший банку более 1,2 млн рублей, сам приехал на своем автомобиле к судебным приставам Приволжского районного отделения, не подозревая, что станет «подарком» для исполнительной службы.

Приставы давно разыскивали должника, который, несмотря на уведомления через «Госуслуги», игнорировал требования об оплате. Увидев открытый шлагбаум на закрытой парковке, он оставил автомобиль, чтобы сходить в магазин.

Пристав быстро опознал неплательщика.



Теперь владелец должен полностью погасить долг в 1,3 млн рублей, исполнительский сбор в 90 тыс. рублей и оплатить все расходы на эвакуацию.

Судебные приставы обеспечили исполнение судебного решения, арестовав автомобиль гражданки, уклонявшейся от погашения крупной кредитной задолженности.



Рената Валеева