В Казани приставы арестовали автомобиль должницы, накопившей 4,5 млн рублей долга по кредиту

Несмотря на получение уведомлений через портал «Госуслуги», должница игнорировала требования судебных приставов

Фото: Рената Валеева

Судебные приставы отделения №2 по Советскому району Казани обеспечили исполнение судебного решения, арестовав автомобиль гражданки, уклонявшейся от погашения крупной кредитной задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП РФ по Татарстану.

Исполнительное производство о взыскании 4,5 млн рублей было возбуждено еще в сентябре 2024 года. Несмотря на получение уведомлений через портал «Госуслуги», должница игнорировала требования судебных приставов и не предпринимала никаких действий для погашения долга.

На днях в ГУФССП РФ по Татарстану поступила оперативная информация о местонахождении автомобиля должницы. При первом выезде по указанному адресу машину обнаружить не удалось. Однако спустя некоторое время судебные приставы случайно заметили автомобиль в потоке машин, проследили за ним и успешно наложили арест. В настоящее время арестованное транспортное средство помещено на спецстоянку.

В соответствии с действующим законодательством должнице предоставлен срок в 10 дней для добровольного погашения всей суммы задолженности. В случае, если долг не будет погашен в установленный срок, автомобиль будет выставлен на торги, а вырученные от продажи средства будут направлены в счет погашения кредитного долга.

Ранее приставы арестовали автомобиль жительницы Татарстана, имеющей задолженность в сумме свыше 2,5 млн рублей.

Рената Валеева