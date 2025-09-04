В Конго зафиксирована новая вспышка Эболы: 15 человек погибли

Минздрав Демократической Республики Конго объявил о новой вспышке вируса Эбола в провинции Касаи. По данным на 4 сентября, подтверждено 28 случаев заражения, 15 из которых привели к летальному исходу. Об этом сообщает портал Actu30 со ссылкой на заявление министерства.

— Конголезское правительство через Минздрав объявило в четверг, 4 сентября, о вспышке заболевания, вызываемого вирусом Эбола, в провинции Касаи. По данным органов здравоохранения, в медицинских округах Булапе и Мвека зафиксировано 28 случаев заболевания, 15 из которых окончились летальным исходом, — говорится в сообщении Actu30.

ВОЗ также подтвердила вспышку и предоставила аналогичные данные о количестве зараженных и умерших. В числе жертв, по данным ВОЗ, четверо медицинских работников.

— Вспышка затронула медико-санитарные зоны Булапе и Мвека в провинции Касаи, где органы здравоохранения проводят расследование после того, как у всех заболевших и умерших наблюдались такие симптомы, как лихорадка, рвота, диарея и кровотечение, — сообщила ВОЗ.

Анализы, проведенные в Национальном институте биомедицинских исследований в Киншасе, подтвердили, что причиной вспышки стал вирус Эбола.

ВОЗ направила в провинцию Касаи группу быстрого реагирования для усиления мер по эпиднадзору, лечению, профилактике и контролю инфекций в медицинских учреждениях, а также для информирования населения.

— Число случаев заболевания, вероятно, будет расти по мере распространения инфекции. Команды реагирования и местные службы будут работать над выявлением людей, которые могут быть инфицированы и нуждаются в медицинской помощи, чтобы как можно скорее обеспечить защиту всех, — говорится в заявлении ВОЗ.

Для борьбы с распространением вируса в ДРК имеется запас в 2 тысячи доз вакцин, которые будут направлены в провинцию Касаи.

Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.

Рената Валеева