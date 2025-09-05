День нефтяника с Банком ЗЕНИТ

Семейный праздник пройдет на площадке банка на улице Тимирязева в Альметьевске

Фото: Артем Дергунов

Банк ЗЕНИТ приглашает жителей и гостей Альметьевска 6 сентября с 12 до 18 часов вместе отпраздновать День нефтяника на площадке банка: ул. Тимирязева, напротив центрального входа в городской парк у фонтана.

Расписание семейного праздника:

13:00—14:00 — мероприятие для детей «Путешествие нефтяной капельки»;

13:00—16:00 — мастер-класс: изготовление слайма;

14:00—17:00 — мастер-класс: роспись деревянных значков;

14:30—15:30 — лекция эксперта банка Анастасии Рыжковой «Почему родители заставляют учиться, а дети не хотят»;

16:00—17:00 — игра по видам финансового мошенничества «Мафия».

В течение всего дня на площадке Банка ЗЕНИТ будут работать фото— и лаундж-зоны, интерактивная зона «Скетчботы: роботы-художники» и творческая инсталляция «Пиксельмон». Кроме того, гости смогут самостоятельно собрать буровую установку! И конечно, гостей ждет море фирменных подарков от Банка ЗЕНИТ.

Приходите всей семьей, чтобы зарядиться позитивом и провести незабываемый день в кругу друзей и близких.

Реклама. ПАО «Банк ЗЕНИТ»