«Единая Россия» внесла кандидатуру Ильсура Метшина на должность главы Казани

Президиум Регионального политического совета Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» принял решение о внесении кандидатуры Ильсура Метшина на должность главы Казани.



Кроме того, члены президиума утвердили дату проведения второго этапа XXXVIII конференции ТРО ВПП «Единая Россия», которая состоится 19 сентября. Об этом сообщили в телеграм-канале Госсовета Татарстана.

Как напомнил председатель Госсовета Татарстана, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин, принятие этого решения обусловлено изменениями в законодательстве.

— В марте этого года вступили в силу поправки в республиканский закон о местном самоуправлении, подписанные 28 февраля 2025 года. Эти изменения, являющиеся частью общей муниципальной реформы, коснулись вопросов местного значения и позволили сохранить двухуровневую модель местного самоуправления в республике. Кроме того, согласно поправкам, теперь глава муниципального образования города Казани избирается представительным органом города из числа кандидатов, представленных раисом Республики Татарстан, — отметил он.

Принятое сегодня решение будет направлено в президиум генсовета партии на согласование.

