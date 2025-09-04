Максимальные ставки по вкладам в топ-10 банков России опустились ниже 15%

Фото: Максим Платонов

Средние максимальные процентные ставки по рублевым вкладам на срок от 3 до 6 месяцев в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, снизились до 14,93% годовых в третьей декаде августа 2025 года. Это на 0,43 процентного пункта ниже показателя второй декады, когда ставка составляла 15,36%, сообщается на сайте Банка России.



Как уточняет регулятор, для вкладов сроком от полугода до года средняя максимальная ставка опустилась ниже этого уровня (15%) еще в первой декаде августа. Для вкладов на срок свыше года снижение произошло раньше — во второй декаде июля. Причем уже через месяц, со второй декады августа, она стала ниже 13%.

Только по самым краткосрочным вкладам (до 3 месяцев) средняя максимальная ставка в конце августа еще превышала 15%.

В целом средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам крупнейших банков, определенная без учета их срочности, также показала снижение. В третьей декаде августа она составила 15,70% против 15,85% во второй декаде.

Рената Валеева