В Татарстане средняя цена нового авто в августе составила 2,66 млн рублей

Наибольшее удорожание наблюдается у китайского кроссовера GAC GS3, который подорожал на 2,4%, до 2,73 млн рублей

Фото: Реальное время

В августе 2025 года средняя стоимость нового автомобиля в Татарстане достигла 2,66 млн рублей, что на 1,6% больше, чем в июле. К этому выводу пришли эксперты «Авто.ру Оценка», проанализировав объявления о продаже на платформе.

Наибольшее удорожание наблюдается у китайского кроссовера GAC GS3, который подорожал на 2,4%, до 2,73 млн рублей. Также в цене выросли GAC GS8 (+2,3%, до 4,7 млн рублей) и Chery Tiggo 7 Pro Max (+2%, до 3,04 млн рублей).

Однако некоторые модели китайских марок стали заметно дешевле. Например, Omoda C5 2024 года подешевел на 9,8% и теперь стоит 2,61 миллиона рублей. Также снизились цены на Haval H3 (-6,2%, до 2,98 млн рублей) и Omoda C5 2022 года (-5,6%, до 2,77 млн рублей).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом по России средняя цена нового китайского автомобиля составила 3,53 млн рублей, увеличившись на полпроцента за месяц. В сравнении с августом прошлого года рост составил всего 1,7%, а с начала 2025 года наблюдается снижение более чем на 3%.

Российские автомобили остаются наиболее стабильными по ценам: в августе их средняя стоимость составила 1,58 млн рублей, вернувшись к уровню начала года.

Напомним, что за 10 лет в России количество легковых автомобилей возросло почти на 9 млн рублей.



Анастасия Фартыгина