В Татарстане задержали группу обнальщиков, заработавших 43 млн рублей на мнимых сделках

С мая 2023 года по июнь 2025 года группа проводила банковские операции без лицензии, организуя поступление безналичных средств на счета подконтрольных организаций

Фото: Динар Фатыхов

Пятеро жителей Татарстана были задержаны за организацию незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Они обвиняются в получении дохода в особо крупном размере.

По предварительным данным, один из задержанных разработал схему, позволяющую незаконно получать деньги. Он привлек своих знакомых в качестве заместителей и бухгалтеров.

С мая 2023 года по июнь 2025 года группа проводила банковские операции без лицензии, организуя поступление безналичных средств на счета подконтрольных организаций. Под видом оплаты мнимых сделок они обналичивали деньги, возвращая клиентам 85% от суммы, а 15% оставляя себе.

Общий доход от их деятельности превысил 43 млн рублей, а оборот нелегального бизнеса составил 286 миллионов рублей.

В ходе обысков у подозреваемых были изъяты смартфоны, документы, печати различных организаций, банковские карты и другие доказательства. Кроме того, полицейские нашли около 10 млн рублей наличными.

Следком МВД по Татарстану возбудил уголовное дело по части 2 статьи 172 УК. В настоящее время продолжаются мероприятия для установления всех эпизодов преступной деятельности и возможных соучастников.

Анастасия Фартыгина