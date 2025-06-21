Российские спортсмены получили допуск к международным соревнованиям по 31 виду спорта

Фото: Динар Фатыхов

Российские спортсмены теперь могут участвовать в международных соревнованиях по 31 виду спорта. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме, пишет РИА «Новости».

— По 31 дисциплине международные федерации уже дали допуск нашим спортсменам, то есть лед тронулся, — заявил Чернышенко. Он добавил, что министр спорта Михаил Дегтярев активно работает над этой темой.

Также вице-премьер подчеркнул, что важным моментом станет вступление в должность нового президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, от решений которой зависит дальнейшая судьба российских спортсменов на международной арене.

Напомним, что глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев обещал подать в суд на Международный олимпийский комитет (МОК), если организация не снимет санкции.