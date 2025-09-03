Альпинистка назвала главные «горы-убийцы» на планете: это К2, Аннапурна, Нангапарбат и пик Победы

На них процент смертности среди альпинистов значительно выше, чем на Эвересте

Фото: Реальное время

Главными «горами-убийцами» на планете считаются К2 в горной системе Каракорум, Аннапурна в Гималаях, Нангапарбат в Пакистане и пик Победы в Киргизии. Об этом РИА «Новости» рассказала альпинистка Людмила Коробешко, третья в истории России женщина, покорившая Эверест.

Заявление прозвучало после трагического сообщения телеведущей Виктории Бони о гибели российской альпинистки Натальи Наговициной, которая скончалась, получив травму 12 августа при спуске с пика Победы. Боня также поблагодарила Министерство обороны Киргизии за помощь в организации облета дроном пика Победы и запуске вертолета до базового лагеря на высоте 4 500 метров.

— Главные горы-убийцы на планете: К2, Аннапурна, Нангапарбат, Победа, — подчеркнула Коробешко.

По словам альпинистки, на «горах-убийцах» процент смертности среди альпинистов значительно выше, чем на Эвересте. В среднем на этих вершинах в сезон гибнет от трех-четырех до 15—16 человек.

Рената Валеева