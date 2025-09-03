В Высокой Горе открылся новый детский сад на 120 мест

Он включает в себя шесть групп

В Высокой Горе состоялось открытие нового детского сада, рассчитанного на 120 мест. Двухэтажное здание общей площадью 2 936 квадратных метров включает в себя шесть групп, пищеблок, спортивный зал, актовый зал и кабинеты для сотрудников.

На прилегающей территории оборудованы шесть теневых навесов, детские площадки, проведено озеленение, создано комфортное и безопасное пространство для игр и прогулок детей.



Особое внимание уделено созданию комфортных условий для всех детей, включая маломобильные группы населения. В детском саду предусмотрены все необходимые удобства для их передвижения и развития.



Татарстан вошел в тройку лидеров среди регионов России по обеспеченности новостроек школами и детскими садами.

Рената Валеева