В Госдуму внесли законопроект об удвоении стажа по уходу за ребенком

Удвоение стажа позволит родителям, особенно матерям, сохранить размер будущей пенсии

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с руководителем Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить страховой стаж в декрете с 1,5 до трех лет за каждого ребенка.



При исчислении страхового стажа периоды ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им полуторалетнего возраста будут засчитываться в страховой стаж в двойном размере.

Авторы законопроекта аргументируют свою инициативу необходимостью повышения социальной защиты родителей, осуществляющих уход за детьми. По их мнению, удвоение стажа позволит родителям, особенно матерям, сохранить размер будущей пенсии.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Депутаты признают, что реализация законопроекта потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, которые должны быть включены в проекты федерального бюджета на 2026-й и плановый период 2027—2028 годов. Предполагаемый источник их покрытия депутаты видят в дополнительных поступлениях в бюджет ненефтегазовых доходов.

Напомним, что средний размер пенсий женщин в России впервые за десять лет стал выше, чем у мужчин. По данным Росстата на 1 января 2025 года, женщины получают в среднем 23 249 рублей, тогда как мужчины — 23 028 рублей.

Рената Валеева