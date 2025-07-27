Росстат: женские пенсии впервые превысили мужские

Женщины получают в среднем 23 249 рублей, тогда как мужчины — 23 028 рублей

Фото: Василий Иванов

Средний размер пенсий женщин в России впервые за десять лет стал выше, чем у мужчин. По данным Росстата на 1 января 2025 года, женщины получают в среднем 23 249 рублей, тогда как мужчины — 23 028 рублей.

В 2024 году пенсии женщин составляли 20 745 рублей, а мужчин — 20 854 рубля. В 2015 году ситуация была обратной: тогда женщины получали в среднем 10 663 рубля, а мужчины — 11 346 рублей. С тех пор мужские пенсии всегда были выше.

Также Росстат сообщил о различиях в пенсиях между городскими и сельскими пенсионерами. В сельской местности средний размер пенсий составляет 20 722 рубля, а в городах — 24 005 рублей.

Накануне стало известно, что почтового госоператора АО «Почта России» подозревают в уводе целевых средств для выплат пенсий и пособий на сторонние банковские счета для получения дохода.



Анастасия Фартыгина