Татарстанца поймали в Сызрани после обмана пенсионерки почти на миллион

Сызранский городской суд Самарской области вынес приговор 29-летнему татарстанцу, признав его виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В сентябре 2024 года мужчина, действуя в составе группы, похитил деньги у пенсионерки из Сызрани. Злоумышленники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, позвонили ей, представившись сотрудниками Роскомнадзора. Они сообщили, что от ее имени выдана доверенность гражданину Украины на распоряжение ее средствами.

Испугавшись за сохранность своих сбережений, женщина установила на свой мобильный телефон программу, позволяющую осуществлять вывод денежных средств с банковских счетов. В дальнейшем преступники дистанционно похитили 900 тыс. рублей и перечислили их на банковскую карту осужденного, который обналичил деньги в одном из банкоматов в Татарстане.

Ущерб, причиненный потерпевшей, был полностью возмещен подсудимым.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

